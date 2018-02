Condividi questo contenuto













«L’aggressione subita ieri dal segretario della Fim Cisl Marco Bentivogli durante un dibattito a Massafra è un episodio molto grave. Ancora più grave è il fatto che questa aggressione sia avvenuta subito dopo un plateale gesto di intolleranza da parte dell’assessore regionale Mazzarano nei confronti dello stesso Bentivogli, come riportato dalle agenzie di stampa». Lo affermano in una nota congiunta Benedetto della Vedova, tra i leader di +Europa con Emma Bonino, e Giordano Masini, capolista al Senato di +Europa in Puglia. «È proprio vero che con Emiliano e la sua amministrazione è sempre più difficile trovare spazi di dialogo e di confronto – proseguono Della Vedova e Masini – anche su dossier complessi e delicati come quello dell’Ilva di Taranto. Noi di +Europa con Emma Bonino – concludono – apprezziamo da sempre il coraggio di Marco Bentivogli, abbiamo allegato al nostro programma il suo Piano Industriale per l’Italia delle Competenze redatto a quattro mani con il ministro Carlo Calenda, e siamo dalla sua parte anche per quanto riguarda il problema dell’Ilva, nel quale al suo buonsenso fanno da sgradevole contraltare l’atteggiamento di fatto ostruzionistico del governatore e oggi anche la violenza intollerabile di alcuni suoi sostenitori».

Lecce, 10 febbraio 2018

