Per la prima volta quest’anno Masseria Fruttirossi ha partecipato come espositore, con il proprio brand Lome Super Fruit, a Fruit Logistica Berlino, la più grande fiera europea e mondiale del settore ortofrutticolo.

Con oltre tremila espositori provenienti da 84 Paesi, distribuiti sui 124.000 metri quadri, anche in questa edizione Fruit Logistica Berlino sé è confermata come un appuntamento in grado di attirare la curiosità e l’interesse di aziende, produttori, commercianti ed esperti, con oltre 75.000 visitatori provenienti da tutto il mondo.

Moltissimi si sono soffermati allo stand di Lome Super Fruit, il brand con cui B&B Frutta commercializza in tutto il mondo i prodotti di Masseria Fruttirossi, l’azienda che colotiva, su oltre trecento ettari nell’areale di Castellaneta, melagrane, bacche di aronia e bacche di goji.

È l’intero progetto di Masseria Fruttirossi che a Berlino ha destato profondo interesse, un moderno polo agricolo che, in una zona ricca di acqua della Puglia, regione italiana le cui condizioni climatiche sono notoriamente favorevoli alle colture, ha realizzato produzioni innovative organizzate secondo i più moderni standard.

Masseria Fruttirossi, in particolare, ha puntato su frutti dalle proprietà benefiche e salutistiche, quali il melograno, l’aronia e le bacche di Goji, per soddisfare così le esigenze di mercati caratterizzati da consumatori attenti alla salute.

A Fruit Logista Berlino molti buyers internazionali si sono interessati al modernissimo stabilimento di essiccazione, trasformazione e confezionamento, infrastruttura attigua alle piantagioni, in cui saranno realizzati prodotti (frutto fresco selezionato, succhi, confezioni di arilli e di bacche) commercializzati con il brand Lome Super Fruit.

Grazie a questo stabilimento, la cui inaugurazione avverrà a breve, Masseria Fruttirossi ha realizzato una filiera cortissima dove i frutti verranno “lavorati” dopo poche ore dal raccolto, conservando così tutte le loro straordinarie proprietà salutistiche.

Castellaneta, 10 febbraio 2018

