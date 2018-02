Condividi questo contenuto













Addio cassonetti a Castellaneta. Da lunedì 12 febbraio 2018, infatti, il nuovo sistema di raccolta differenziata viene esteso a tutto il centro urbano, coinvolgendo i popolosi quartieri a sud del centro abitato: via San Francesco, Parco Valentino, Parco Diana e traverse.

Si conclude dunque la fase di start-up, partita a febbraio dell’anno scorso prima nel centro storico e attività commerciali, da settembre con il coinvolgimento graduale delle diverse zone di Castellaneta e della Marina, e si avvia a regime il nuovo sistema, che prevede il “porta a porta” spinto, con il frazionamento dei rifiuti nelle abitazioni e deposito all’esterno nelle pattumelle famigliari o condominiali.

Seppure con una differenziata non estesa a tutta la città, i dati dell’Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia sono positivi e confermano anche a gennaio 2018 la buona partenza della raccolta differenziata nella città di Valentino: differenziata al 44%, aumentano rispetto al mese precedente (dicembre 2017) le frazioni dei rifiuti organici, del vetro e della carta e cartone. In calo anche il rifiuto indifferenziato smaltito in discarica, passato dalle 621 tonnellate di gennaio 2017 alle 379 tonnellate di gennaio 2018. Confermato un altro importante indice, la produzione di rifiuti per abitante si attesta sotto la soglia dei 40kg procapite.

Un ulteriore novità del servizio è rappresentata dalla convenzione fra Soloil, azienda che gestisce i punti di raccolta degli oli vegetali esausti presenti in città, ed il Comune di Castellaneta, che prevede la possibilità per le attività commerciali locali – bar, ristoranti, pizzerie, alberghi – di conferire gratuitamente gli oli esausti, sostenendo in questo modo lo smaltimento ed il recupero di un rifiuto altamente inquinante.

“La rimozione degli ultimi cassonetti stradali è un cambiamento epocale per Castellaneta – commenta il sindaco del Comune di Castellaneta, Giovanni Gugliotti. Come per tutti i cambiamenti, anche se positivi, all’inizio è difficile modificare le proprie abitudini. La sfida, comunque, oramai è lanciata, dobbiamo tutti impegnarci per migliorare l’ambiente in cui viviamo, per una Castellaneta più bella e pulita. E per chi si ostina a non differenziare e abbandonare i rifiuti per strada, sfregiando il territorio in cui vive, sono previsti controlli, anche con videotrappole, e pesanti sanzioni amministrative”.

“Con l’estensione del servizio ‘porta a porta’ su tutto il centro abitato – spiega l’Assessore all’Ambiente Giuseppe Angelillo – il sistema sarà a regime e ci consentirà di passare alla seconda fase e di valutare con i cittadini, in incontri pubblici, eventuali miglioramenti del servizio, anche rispetto alla frequenza del ritiro delle singole frazioni”.

Per informazioni sul nuovo servizio, risolvere problematiche o chiarire perplessità, è a disposizione il numero verde 800821697 (attivo dal lunedì al sabato nella fascia oraria 08:00 – 12:00), o in alternativa l’Ecopoint di via Don L. Sturzo (Centro Polivalente), dalle 09:00 alle 13:00 di lunedì, mercoledì e sabato, e dalle 16:30 alle 18:30 il martedì, giovedì e venerdì.

RIEPILOGO MENSILE GENNAIO 2018 – COMUNE DI CASTELLANETA

Cartone – cod. 150101 – 19.650 kg

Carta e cartone – cod. 200101 – 31.340 kg

Plastica – cod. 150102 – 29.880 kg

Vetro – cod. 150107 – 28.880 kg

Organico – cod. 200108 – 88.060 kg

Biodegradabile – cod. 200201 – 10.970

Ingombranti – cod. 200307 – 71.550 kg

Legno – cod. 200138 – 9.420 kg

Indifferenziata – cod. 200301 – 379.920 kg

Abbigliamento – cod. 200110 – 3.950 kg

Oli e grassi commestibili – cod. 200125 – 2.170 kg

Totale differenziata 295.370 kg

Totale indifferenziata 379.920 kg

Totale RSU 675.290 kg

Percentuale differenziata 43,74%

Produzione procapite 38,88 kg

