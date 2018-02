Condividi questo contenuto













Un’importante presenza nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio all’IISS “De Ruggieri” di Massafra, nell’ambito del ciclo di appuntamenti “Incontro con l’autore”. La scrittrice e studiosa del mondo classico Noemi Ghetti presenterà il libro “L’ombra di Cavalcanti e Dante”, edito da “L’asino d’oro”.

L’incontro si terrà nell’auditorium della scuola, in via Crispiano, con inizio alle 16,30. Interverranno il Dirigente Scolastico, dottor frofessor Stefano Milda, la professoressa Josè Minervini, Presidente della sezione di Taranto della “Società Dante Alighieri” e gli studenti delle classi terze di tutti gli indirizzi e della 4 e 5 E del liceo classico. La parola passerà quindi all’autrice.

“L’ombra di Cavalcanti e Dante” ricostruisce sotto forma di un’inchiesta l’incontro – scontro fra i due massimi rappresentanti del duecentesco Stilnovo e gli eventi letterari e politici che ne anticiparono la nascita e poi gli fecero da sfondo. Il tutto, muovendo dalla rivoluzione compiuta dai poeti della Scuola siciliana, i quali presero le distanze dalla lingua latina, egemonica in campo culturale e letterario, aprendo la strada al movimento stilnovista, che ebbe il suo epicentro in Toscana, precisamente a Firenze.

Massafra, 06/02/2018

