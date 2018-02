Condividi questo contenuto













L’incontro sulle Sanitaservice tenutosi oggi in assessorato regionale alla Sanità a Bari ci lascia moto delusi.

Al momento gli esiti appaiono negativi, prevale l’atteggiamento di resa nei confronti di un esperienza invece virtuosa.

E’ emersa infatti dalla riunione la notizia che la ASL di Brindisi sta preparando la gara d’appalto per l’esternalizzazione del servizio di pulizie, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato. Ciò è molto grave, poichè crea già subito instabilità lavorativa ai circa 300 lavoratori coinvolti della Sanitaservice di Brindisi, vittime di una sentenza, loro malgrado. Purtroppo temiamo anche un effetto domino sulle altre Sanitaservice pugliesi, col rischio che migliaia di lavoratori possano trovarsi nelle mani di nuove ditte private appaltatrici.

Sinistra Italiana/Liberi e Uguali contrasterà questo scenario che si vuole proporre in Puglia ed invita il presidente Emiliano a mettere in campo soluzioni utili, proposte valide, per questi lavoratori. Personalmente sarò al fianco di questi lavoratori che stanno già preparando una massiccia mobilitazione. Seguirò con un impegno personale, provincia per provincia questa vicenda che vede la Regione Puglia far tramontare un modello vincente dei servizi nei presidi sanitari collaudato da tempo.

Mino Borraccino

