È stato approvato con delibera di giunta comunale il progetto esecutivo per la riqualificazione del campo di calcio della zona 167 Nord che l’Amministrazione D’Alò ha deciso di candidare all’avviso pubblico regionale “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali” nell’ambito del Programma Operativo “Linee guida per lo sport. Programmazione Regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”.

Il progetto prevede lavori di straordinaria manutenzione con la sistemazione del terreno di gioco, il ripristino delle facciate esterne e dei locali degli spogliatoi, l’impermeabilizzazione delle gradinate, la rimozione e sostituzione delle panchine dell’area tecnica e l’installazione di due caldaie a condensazione. E’ stata predisposta inoltre la sostituzione delle porte interne ed esterne con adeguamento alla vigente normativa antincendio. Per quanto riguarda l’illuminazione è prevista la sostituzione delle lampade con quelle a LED.

L’intervento proposto a candidatura ammonta complessivamente a 133mila euro, di cui circa 104milaeuro per lavori e 30mila di somme a disposizione dell’amministrazione comunale.

Un progetto di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto sportivo che potrà essere attuato grazie all’avviso pubblico dalla Regione Puglia. Stiamo dando attenzione ai quartieri periferici rigenerando spazi comuni: luoghi preziosi che, se opportunamente ripensati, possono trasformarsi in aree capaci di offrire opportunità di crescita al quartiere e alla città. Inoltre, il progetto risponde alle numerose richieste di spazi pubblici dedicati alle attività calcistiche, primo sport praticato nella città, e rientrato tra le attività relative alla candidatura di Grottaglie Città dello Sport 2020. Gli uffici tecnici hanno inviato tutta la documentazione richiesta dal bando; auspichiamo di ricevere risposta entro 60 giorni.

Angelo Andrea Magazzino – Assessore ai lavori pubblici

