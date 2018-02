Condividi questo contenuto













Oggi in Commissione Sanità ho chiesto nuovamente al Presidente Pino Romano e al Capo dipartimento delle politiche della Salute della Regione Puglia, dottor Giancarlo Ruscitti, di attenzionare la vicenda dei lavoratori della Sanitaservice aprendo una discussione tecnica e politica sul futuro della società.

La vicenda dei lavoratori del Cup di Brindisi cui grava una sentenza è inquietante, la destrutturazione in corso presso la Sanitaservice di Bari è davvero ai limiti della tollerabilità. L’idea del progetto unico per le Sanitaservice pugliesi non ci convince.

Chiederemo, in queste ore, al Presidente Emiliano di convocare immediatamente un tavolo politico per affrontare urgentemente il problema e prendere le giuste decisioni sul futuro delle Sanitaservice.

Questa mattina, prima di salire in Commissione avevo incontrato anche una delegazione di lavoratori della Sanitaservice della ASL di Brindisi, con i quali stiamo cercando di coinvolgere anche i lavoratori delle altre province pugliesi, che si trovano nelle medesime condizioni.

Serve tutelare i dipendenti della Sanitaservice pugliesi a rischio occupazione in questo momento, serve difendere una scelta virtuosa compiuta negli anni scorsi dalla Giunta Vendola che interessa circa 5500 lavoratori in tutta la Puglia.

Mino Borraccino

