Condividi questo contenuto













Oggi la ditta Cimolai, infatti, ha comunicato l’avvio dei lavori della copertura dei parchi primari. Una opera imponente che eliminerà il dramma dello spolverio sul quartiere Tamburi.

Una opera che è il segno concreto e tangibile di un cambio di passo e della determinazione di chi oggi vuole dare risposte ad una popolazione giustamente sfiduciata.

Il Governo ha voluto fortissimamente questa accelerazione insieme agli enti locali e al Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci; un traguardo, quindi, della buona politica rispetto a chi sa solo parlare alla pancia dei cittadini senza individuare soluzioni. Per anni abbiamo sentito dire che questo intervento non poteva effettuarsi ed oggi invece, abbiamo la certezza che quando c’è la buona politica al servizio della propria comunità tutto può concretizzarsi.

I Governi Renzi e Gentiloni, con la Viceministra Teresa Bellanova, hanno avuto la perseveranza di tenere la barra dritta e oggi i frutti divengono realtà. Vigileremo con attenzione affinché il crono programma sia rispettato e nel 2020 ci si possa dimenticare degli spolverii che purtroppo oggi sono una terrificante realtà.

Pensare che oggi un intervento del genere diventi realtà è una scommessa vinta. Oltre 570.000 euro di oneri di urbanizzazione già pagati a gennaio 2015 con una progettazione presentata nel 2014 e che ha superato diverse conferenze di servizio al Comune di Taranto e al Ministero dell’Ambiente con tempi record rispetto ai tempi della burocrazia a cui siamo, purtroppo, abituati.

Oggi siamo solo all’inizio. Ma , senza dubbio, non può che valutarsi positivamente questo straordinario risultato.

Nessuno credeva che i Riva potessero essere allontanati dalla fabbrica: noi lo abbiamo fatto.

Nessuno credeva che le risorse dei Riva tornassero alla gestione della Amministrazione straordinaria per le bonifiche: noi lo abbiamo fatto.

Nessuno credeva che la copertura sarebbe diventata realtà: noi lo abbiamo fatto.

Tutto questo per garantire salute e lavoro sapendo che in gioco c’è il futuro di una intera comunità e delle prossime generazioni.

Niente false illusioni, ovvero bonifiche con impianti chiusi oppure belle suggestioni irrealizzabili come la decarbonizzazione ma certezze e dati inconfutabili sulla applicazione delle migliori Bat in Europa.

Per questo un filo di amarezza c’è leggendo le polemiche davvero ingenerose che si stanno manifestando scompostamente in queste ore. Oggi è il tempo del fare e non delle polemiche inutili che rischiamo addirittura di fermare questo grande ed imponente percorso di ammodernamento dell’Ilva di Taranto.

Infine, attendo fiducioso che il presidente Emiliano, sempre pronto a trovare nella causa Ilva un pretesto per attaccare il Governo, trovi il tempo per comprendere la grande rivoluzione che è in corso con l’avvio di questo cantiere manifestando il suo compiacimento e che anche la segreteria regionale del PD trovi il modo per valorizzare gli importanti risultati che si stanno raggiungendo.

Oggi la speranza e la fiducia cominciano a germogliare e questa è la più bella notizia.

Giampiero Mancarelli

Segretario provinciale PD Taranto

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati