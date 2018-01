Condividi questo contenuto













Nell’ambito dei controlli per il contrasto dei furti di rame dal Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, dott. Luigi Liguori, gli agenti della Sezione Polfer di Taranto, nel corso di un attività di monitoraggio lungo linea, sono stati allertati dalla Sala Operativa Compartimentale che aveva rilevato un furto presso la Stazione di Massafra.

I poliziotti intervenuti sul posto hanno sorpreso un giovane, mentre era impegnato a trasportare, attraverso i binari della Stazione, delle grate in ferro zincato appena asportate da un capannone di una ditta adiacente alla linea ferroviaria.

Il giovane un 25enne pregiudicato della zona, che si era introdotto nel capannone forzando il cancello d’ingresso, è stato bloccato e tratto in arresto.

Le griglie recuperate, utilizzate per la copertura di un canale interno al capannone, sono state consegnate al proprietario.

