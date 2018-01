Condividi questo contenuto













Attivati i tirocini formativi presso le aziende e le istituzioni scolastiche. Lo comunica l’assessore al welfare, Simona Scarpati nell’ambito della misura Red. “I tirocini formativi- spiega l’assessore- avviano i cittadini che ne sono beneficiari a concreti percorsi di inclusione sociale tramite i soggetti ospitanti che hanno inserito apposite manifestazioni di interesse per lo svolgimento di tirocini sul portale regionale Sistema Puglia”. L’Assessorato al welfare e la competente Direzione Servizi Sociali hanno già dato luogo alla stipula delle Convenzioni reggenti i rapporti tra soggetto promotore (Comune di Taranto) e soggetti ospitanti.“Questo -continua l’assessore- ha consentito l’inserimento di un gruppo di cittadini presso il liceo Aristosseno e l’imminente inserimento di un ulteriore gruppo presso la cooperativa sociale La solidarietà. È in corso, altresì, in questi giorni la selezione per ulteriori sei utenti da avviare a progetto di tirocinio presso l’Università di Bari sede di Taranto”. Ulteriori stipule di convenzioni per l’inclusione sociale attiva sono in corso di perfezionamento.

