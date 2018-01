Condividi questo contenuto













Sulla delicata vicenda che interessa i lavoratori dei centri cottura e del servizio ristorazione degli ospedali pugliesi, ho nuovamente interessato il Capo Dipartimento per la Promozione della Salute, dott. Ruscitti, per avere un incontro urgente prima dell’avvio della gara unica con la quale la Regione Puglia affiderà il servizio ristorazione per i degenti ospedalieri delle ASL pugliesi. Sinistra Italiana infatti intende chiarire alcuni aspetti della gara stessa, prima che questa sia bandita. Più volte mi sono espresso a tutela dei lavoratori, per i quali la soluzione migliore, a nostro avviso, resta sempre la internalizzazione del servizio, ma, in attesa che questa possa avvenire, occorre dare loro garanzie, come tra l’altro concordato col dott. Ruscitti nell’incontro dello scorso dicembre al Policlinico di Bari. Occorre inserire nella procedura di gara degli elementi che possano tranquillizzare i lavoratori, che appunto salvaguardino i posti di lavoro, prevedano delle clausole sociali, garantiscano le ore di lavoro e attenzionino la delicata vicenda dei centri cottura.

Mino Borraccino

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati