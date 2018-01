Condividi questo contenuto













Finalmente nasce a Montemesola uno sportello al servizio dei giovani e delle imprese locali.

Il progetto ha origine nel lontano 2013, allorquando il compianto Pinuccio Giacobelli, lanciò l’idea di creare i presupposti per un supporto serio per i tantissimi giovani che distratti da tantissimi dubbi, spesso di natura interpretativa e talvolta poco informati, non riuscivano mai a partorire progetti seri che potessero in qualche modo tradurre in realtà le loro idee. Lunedì 29 Gennaio 2018 alle ore 18.30 presso la Sala Convegni del Comune di Montemesola in via Regina Margherita, sarà presentato alla cittadinanza il progetto di “Garanzia Giovani” che l’amministrazione comunale sta avviando con il Centro Studi EUREKA, accreditato dalla Regione Puglia come sportello informativo del progetto e l’Associazione Volontariato Pinuccio Giacobelli.

A partire dal prossimo 30 Gennaio sarà quindi attivo uno sportello, presso il quale, i cittadini di Montemesola, i giovani, le imprese potranno richiedere tutte le info in merito a finanziamenti nuove attività, sostegno alle piccole e medie imprese, attive e di nuova costituzione e, qualora in possesso dei requisiti previsti, presentare domanda di accesso online.

L’obiettivo è quello di avere sul territorio comunale la presenza di un osservatorio fisico, con

personale competente al fine di snellire e velocizzare i tempi lunghi della burocrazia, informare e cercare di rendere più semplice il raggiungimento degli obbiettivi, molto spesso, racchiusi nelle menti dei nostri giovani perché non trovano le giuste risposte.

