Vincere, l’imperativo è sempre quello. Il Volley Club Grottaglie si prepara a chiudere questo girone d’andata tra le mura amiche del Palazzetto Campitelli dove, domenica 21 Gennaio 2018 alle ore 18:30, arriverà il Volley Cassano, fanalino di coda del Girone A. Una gara da non sottovalutare per il Grottaglie che ha l’obbligo di vincere per qualificarsi nella migliore posizione possibile in vista dei quarti di finale di Coppa Puglia che si giocheranno la prossima settimana.

Una gara vera, come testimoniano anche le parole del palleggiatore del Volley Club, Francesco Monaco:” Domenica ci aspetta un’altra battaglia. Giocare in casa, stando a quello che dicono i risultati, è senza dubbio il nostro forte e conquistare i tre punti nella prossima gara significherebbe portare avanti una serie positiva che continua da un bel po’ di giornate ormai. È gratificante vedere i nostri sforzi ripagati dal nostro calorosissimo pubblico, che merita di assistere ad un’altra bella prestazione di squadra. Sono sicuro che contro il Cassano faremo bene nonostante i vari acciacchi e le varie indisponibilità, che ci accompagnano ormai dall’inizio della stagione, in quanto abbiamo un roster molto interscambiabile e con 13 giocatori sempre sul pezzo.”

Fa eco alle parole del numero 24 anche il Coach del Volley Club, Giovanni Marasciulli: “Nonostante il periodo di crescita della squadra abbiamo nuovamente dovuto avere a che fare con degli stop in settimana, con l’influenza che ci ha un pochino tagliato le gambe. Non siamo al top ma dobbiamo assolutamente conquistare i tre punti. Il Cassano non ci regalerà nulla, ovviamente, ma i miei ragazzi dovranno saper mettere in campo cuore e attributi per conquistare un traguardo prestigioso come la Coppa Puglia”.

Il Volley Club attualmente occupa la quarta posizione in classifica (che gli consentirebbe di partecipare ai quarti) con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici e con, rispettivamente, due e un punto di svantaggio dalle squadre che lo precedono: Diesse Group Lucera e Molfetta. Vincere garantirebbe la partecipazione ma uno stop delle squadre meglio posizionate potrebbe permettere al Grottaglie un accoppiamento più agevole, dato che con il quarto posto, i biancoazzurri si scontrerebbero con il temibile Casarano, capolista del Girone B.

