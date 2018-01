Condividi questo contenuto













Marinelli applica il turn-over e fa sedere in panchina il bomber Galeandro, Fonzino e Pisano schierando comunque una formazione molto competitiva, un 4-2-3-1 con Camassa e Amaddio centrali, Sanarica a sinistra, Trani a destra, in mezzo al campo Collocolo e Appeso, sulla trequarti Cantoro a destra, Carbone a sinistra e Gigantiello alle spalle di De Comite punta centrale. La gara, a dire il vero, ha offerto pochi spunti di cronaca, oltre alle reti non si sono registrate azioni di rilievo, una gara che in alcuni frangenti è stata soporifera. Il Grottaglie passa in vantaggio in apertura di gara, al 6° minuto Carbone verticalizza per Gigantiello che stoppa di petto e in mezza girata, di sinistro, mette la sfera nell’angolino basso alla sinistra del portiere. Raddoppio ospite al 40°, De Comite serve Gigantiello, in sospetta posizione di fuorigioco, che entra in area salta il portiere e deposita in rete. Nella ripresa il copione non cambia, poca vivacità con il Grottaglie abile a far girare la palla, a controllare la gara e far trascorrere il tempo. Al 32° l’Ars et Labor triplica, lancio di Fonzino, subentrato a Canoro, per lo scatto di Pisano, anche lui entrato a partita in corso, che si presenta solo davanti al portiere e mette in rete con un bel pallonetto. Unica azione di rilievo per il Crispiano un tiro di Guidotti, al minuto 34,deviato sul palo da un difensore. Risultato senza piega che rispecchia il momento delle due squadre, per il Grottaglie, tra Coppa e Campionato, questa è la nona vittoria consecutiva.

Tabellino

RAGAZZI SPRINT CRISPIANO-ARS ET LABOR GROTTAGLIE: 0-3

Formazioni

Ragazzi Sprint Crispiano: Pepe, Santoro, Fragnelli, Solidoro, Paciulli, Basile (D’Arcangelo), Petrelli (Guidotti), Perrini (Colucci), Bello (Catapano), Mancini, Sergio (Carrieri). A disp. Di Maglie, Trani C.. All. Ronsisvalle.

Ars et Labor Grottaglie: Annicchiarico, Trani A., Sanarica (Roberti), Collocolo, Camassa, Amaddio, Cantoro (Fonzino), Appeso (Castellano), De Comite (Galeandro), Carbone (Pisano), Gigantiello. A disp. Strusi, Diouf. All. Marinelli.

Marcatori: 6° e 40°pt Gigantiello, 32°st Pisano

Ammoniti: Amaddio (G), Carbone (G), Fonzino (G), Basile (C), Sergio (C).

Espulsi: Gigantiello (G), Mancini (C).

Arbitro sig. Luca Lupelli della sezione di bari

Mister Marinelli a fine gara: “Volevamo fare bene e ci siamo riusciti, oggi abbiamo dato spazio a chi gioca meno e sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, si sono fatti trovare pronti. Non è stata una gran partita dal punto di vista dello spettacolo ma a noi interessava il risultato. Il 3 a 0 ci da una certa tranquillità, abbiamo fatto un grosso passo avanti ma la qualificazione si ottiene al termine dei 180 minuti.”

© 2018, Innocenzo Cristian Ricci. Tutti i diritti riservati