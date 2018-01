Condividi questo contenuto













È convocata per domani, lunedì 8 gennaio, alle ore 16.00, presso l’Hotel Excelsior di Bari, l’assemblea regionale dei delegati e dei simpatizzanti di Liberi e Uguali, la lista di Sinistra guidata da Pietro Grasso.

L’iniziativa, all’indomani dell’assemblea nazionale svoltasi oggi a Roma, avrà come tema centrale la definizione dei criteri per l’individuazione della rosa dei candidati da presentare alle prossime elezioni politiche del 4 marzo nei collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato in Puglia.

Prosegue dunque il percorso di consolidamento di Liberi e Uguali, la lista della sinistra nata il 3 dicembre dall’unione di Art.1-Mdp, Possibile e Sinistra italiana.

“Quello di domani – spiegano i coordinatori delle tre forze politiche che hanno dato vita a Liberi e Uguali, Ernesto Abaterusso coordinatore regionale di Articolo Uno MDP, Nico Bavaro segretario regionale di Sinistra Italiana e Annarita Lemma portavoce Possibile – sarà un appuntamento importante per confrontarsi, discutere e decidere insieme, in maniera democratica, i nomi da mettere in campo per far sì che la lista “Liberi e Uguali” affronti nel migliore dei modi il primo importante appuntamento elettorale: le politiche del 4 marzo”.

