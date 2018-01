Condividi questo contenuto













In data 5 gennaio 2018, con nomina del segretario regionale Valerio Ricci, si è costituito il coordinamento provinciale di Bari EPI.

A presiederlo è stato chiamato Donato Arciuli, nominato inoltre responsabile dell’ufficio elettorale nell’esecutivo regionale, che sarà coadiuvato nella sua funzione provinciale da Vito Colamonaco – responsabile EPI Sant’Eramo in Colle e da Vito De Bari – responsabile EPI Molfetta.

Energie Per l’Italia Puglia si definisce sempre più sul territorio regionale attraverso i suoi referenti, che si caratterizzano per la volontà e capacità di interpretare in modo nuovo la politica ed il dialogo con le collettività.

In perfetta sintonia con le tematiche che proprio in questi ultimi giorni sta ponendo all’attenzione degli italiani il segretario nazionale Stefano Parisi.

Un nuovo codice degli appalti per far ripartire l’economia, la riforma della giustizia che abbia tempi brevi e certezza della pena, abbandono delle larghe intese, una politica fiscale per lo sviluppo del sud, il vincolo di mandato per gli eletti.

Bari, 6 gennaio 2018

Ciro Marseglia

Responsabile comunicazione EPI Puglia

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati