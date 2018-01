Condividi questo contenuto













Il Taranto F.C. 1927 comunica che, in merito alla gara Aversa Normanna-Taranto – in programma domenica 7 gennaio 2018 alle ore 14:30 presso lo stadio “Augusto Bisceglia” di Aversa – partita valevole per la 1^ giornata di ritorno del Campionato Nazionale Serie D girone H 2017/18, i tagliandi potranno essere acquistati dai tifosi tramite il circuito “GO2” presso il punto vendita “Taranto Info Point Pausa Caffè” – sito in Viale Trentino 5/B-7 a Taranto, tel. 099/7351116. Verranno riservati alla tifoseria del Taranto 150 tagliandi, esclusivamente per il settore ospiti, al costo di euro € 10,00+ € 1,50 di prevendita.

