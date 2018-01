Condividi questo contenuto













Siamo nati come il blog dei Tarantini e siamo cresciuti diventando il quotidiano dei Tarantini. Il nostro motto e il nostro nome sono un inno alla tarantinità e, se siamo cresciuti, affermandoci tra i quotidiani leader nel web (non lo diciamo noi, ma lo dicono le statistiche e i numeri con oltre 2 milioni di pagine viste al mese) lo dobbiamo ai nostri lettori, alla loro fiducia e ai loro preziosi suggerimenti.

In questi giorni sono pervenute all’attenzione della sottoscritta, numerose richieste di pubblicazione di notizie, da parte di enti, politici e associazioni di altre province pugliesi che apprezzano il nostro lavoro. Da qui, per non censurare nessuno e per non concedere “eccezioni” che avrebbero favorito alcuni e magari non altri, abbiamo deciso di creare una pagina interna al nostro sito, dedicata alle città di Bari, Brindisi, Lecce e Foggia.

La pagina “Dalla Puglia” ospiterà le notizie di quanti, dalle altre province, invieranno comunicati stampa alla nostra redazione. Per me, per noi, è un segno di riconoscimento importantissimo: altrove leggono quello che accade a Taranto, dalla cronaca, alla politica, alle buone notizie; altrove apprezzano come TarantiniTime fa informazione a Taranto; altrove notano la costante presenza di TarantiniTime sul territorio e decidono di puntare su di noi.

Sarebbe bastato creare una categoria e iniziare a pubblicare notizie, invece no: abbiamo deciso di creare un’apposita pagina dedicata solo alla Puglia per non “snaturare” la homepage che il lettore tarantino visita per leggere le notizie della sua città, per leggere la sua città. Perché TarantiniTime è questo: la città che parla attraverso le vostre storie; la città che parla attraverso gli eventi; la città che rivendica sé stessa attraverso le vostre lotte. Noi giornalisti siamo solo un megafono, un amplificatore. La voce è quella dei lettori. Siete voi il nostro successo, siete voi il senso di TarantiniTime.

E nel cuore della Taranto che raccontiamo con orgoglio, con amore e, a volte, anche con rabbia e rammarico, da oggi ospitiamo un po’ di Puglia… raccontandola e raccontandoci.

Buona permanenza sul nostro giornale e buon anno a tutti i lettori!

