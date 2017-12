Condividi questo contenuto













Giorni di pausa per l’Italcave Real Statte ma anche momenti di premiazioni alle società e, in particolar modo, a mister Tony Marzella, insignito del premio “Futsal Passion”. Il Premio è nato nel 2013 grazie alla società di calcio a 5 Flacco Venosa che, in collaborazione con la FIGC-LND di Basilicata, con il CONI di Basilicata, CSEN Basilicata e la collaborazione del Team Basilicata Special Olympics, hanno dato vita a un riconoscimento che si fonda su valori come passione, professionalità e condivisione con particolare attenzione al mondo degli atleti diversamente abili. La prima Edizione è stata tenuta a battesimo dal Mister della Nazionale Italiana di Calcio a 5 Roberto Menichelli e da diversi atleti Speciali del Team Basilicata Special Olympics. Nell’ultima la quinta, la più emozionante, ha visto presenti Mister Marzella, icona per il Futsal Femminile e Mister Ronconi per il Futsal maschile, per anni commentatore di RaiSport del campionato di serie A del Calcio a 5. Commovente ed entusiasmante allo stesso tempo la presenza del giocatore di basket sordo e quasi del tutto non vedente, proveniente da Reggio Calabria Andrea Latella tesserato per la società Lumaka di Reggio Calabria. Al tecnico dell’Italcave Real Statte, Tony Marzella, è arrivato il premio per il suo attaccamento e spirito di sacrificio in questi anni che hanno permesso di raggiungere i titoli più importanti a livello personale e di club. “Sono felicissimo e ringrazio l’intera organizzazione per questo premio – sottolinea il tecnico Marzella – che condivido come sempre con l’intero staff e le ragazze. I riconoscimenti sono il coronamento di ciò che vien fatto da parte di tutti con umiltà, sacrificio, professionalità e passione. Grazie a Francesco D’Urso, per il suo contributo anche a livello sociale, col quale condivido appieno il suo lavoro di associazionismo legato al prossimo in difficoltà. Un obiettivo importante che, per noi dell’Italcave Real Statte, va sempre di pari passo al percorso sportivo”.

© 2017, Innocenzo Cristian Ricci. Tutti i diritti riservati