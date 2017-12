Condividi questo contenuto













Siamo in dirittura di arrivo col 2017, si sta per concludere uno degli anni più ricchi e colmi di eventi della vita dell’Associazione Smile, una delle Associazioni affiliate Endas.

penso che sia il caso di fare un resoconto di quel che è stato, delle emozioni provate, dei sorrisi raccolti, della gente incontrata con cui ho condiviso, un anno a mio avviso bello, carico, intenso, dove l’Associazione SMILE ha messo in opera il suo messaggio, le sue doti, dove io stesso presidente della mia creatura mi sono scoperto, riscoperto, interrogato e messo in gioco…

Tutto ha inizio sempre con un’idea e la mia tenacia mi porta a sviluppare quasi tutti i lampi di genio, ho imparato a piccoli passi come portare gioia, come far divertire, come rompere la monotonia della routine, come allietare le giornate, le serate o poche ore della vita di chi ha voglia di mettere il naso fuori di casa e dedicarsi del tempo. Ho visto gente impostata divertirsi, artisti scatenarsi, bambini giocare e ho visto nascere nuove amicizie, che hanno portato a condivisioni artistiche…

Il mio orgoglio più grande lo “SMILE CIRCUS” nato con l’obiettivo di fare in modo che si potesse mettere da parte l’elemento integrante della nostra vita attuale, lo smartphone, la tecnologia, il mondo virtuale e dedicarsi a qualche puro e semplice sorriso. Questo spettacolo, è stato messo in scena in molti comuni della nostra Puglia, Polignano, Turi, Noicattaro, Crispiano e Massafra, un tripudio di musica e colori di arte allo stato puro,

la parata degli artisti che insieme festosi erano pronti a prendere posizione nelle vie dei suddetti comuni, le street band che itineranti suonavano per le strade, coinvolgendo.

Tutti questi eventi non sarebbero stati possibili se non ci fossero state le amministrazioni a fornire il loro Patrocinio, e notevoli associazioni a collaborare come ad esempio le

ProLoco o le associazioni dei commercianti. L’idea di fare un’edizione natalizia è stata realizzata a Cisternino, un comune con il quale ho stretto una forte rete di collaborazione e amicizia, partecipando con i miei artisti e artigiani anche alla festa del Santo Patrono.

Ringrazio di cuore la mia città Taranto, per aver accolto molte mie proposte o per avermi contattato come direttore artistico in notevoli eventi, e vorrei ricordare La Festa di Primavera, che ha visto protagonisti innumerevoli artisti, lo Smile Festival che ha dato ulteriore lustro alla Città Vecchia, gli eventi natalizi per le vie dei quartieri tarantini con calessini, slitte di Babbo Natale e street band; il mio contributo al Wine Fest uno

degli eventi di punta della mia città; le domeniche mattina da “Springfield”, e il festeggiamento del secondo anniversario dello stesso.

Non solo, anche i comuni di provincia sono stati lieti di collaborare con me, di nominarmi alla direzione artistica di eventi natalizi come a Faggiano con “Magic Christmas”, “Aria di Natale” a Rocca Forzata. Nel periodo estivo “Musica nei Vicoli 3.0” a Leporano, e ancora “Magna Mare” a San Vito con la collaborazione della ProLoco, e la stessa mi ha visto partecipe anche della festa Patronale.

Non dimentichiamo Ceglie Messapica con due eventi che hanno riscosso notevole successo la “Notte Verde”, domeniche sostenibili, e la festa “Holi Splash” un trionfo di colori e musica, e qualche giorno fa anche una collaborazione ad impronta strettamente natalizia.

In questo periodo Natalizio anche la zona Bari ha accolto me e la mia associazione, a Gioia del Colle con “Natale a Gioia”, e Polignano a Mare “Magarìa” in notevoli date che hanno mandato in scena le street band, gli artigiani, gli elfi giocherelloni, e artisti dalle più svariate sfaccettature.

Ma Smile è sponsorizzazione del nostro territorio della nostra capacità di fare arte, ed è per questo che scelgo con cura i tanti artigiani che mi seguono e che con le loro creazioni son capaci di allestire un mercatino che soddisfa ogni gusto… i miei artigiani quest’anno hanno viaggiato davvero tanto, in tutta la Puglia dal foggiano al brindisino, passando per il barese e il tarantino… da Margherita di Savoia a Torre Santa Sabina, da Conversano, Turi e Polignano a Grottaglie, e ancora la valle d’Itria con Locorotondo e Cisternino, per poi fare un passettino fuori dalla puglia ed approdare a Policoro al Centro Commerciale Heraclea…

L’impegno del sorriso va anche ben oltre quelli che sono gli eventi pubblicizzati e conosciuti dal pubblico che ci segue. Sono molte le attività di beneficenza negli ospedali e reparti pediatrici, molte gli eventi di beneficenza, Smile ha un cuore immenso e veder sorridere chi è meno fortunato, sensibilizzare a quelli che sono i problemi, le malattie, ma anche alla prevenzione degli stessi, fa parte di noi. Fa parte di noi, far sentire la nostra voce contro le violenze, gli abbandoni, gli abusi.

E anche nel 2018 non mancheranno questo genere di eventi. Perché ci teniamo a portar al cuore di tutti un sorriso.

Che ne pensate? È stato un anno intenso? Io dico di si, e ne sono fiero, son grato a tutti coloro che hanno contribuito a renderlo speciale, a render veri i miei sogni a renderlo unico.

A me Manuel Manfuso, e a chi mi segue piace crescere sempre più, mi piace poter arrivare a fine anno ed esser così stanco ma felice, ed è per questo che sto già lavorando a nuovi progetti, a nuove idee ho già nuovi lampi di genio che potranno farvi sorridere ancor di più, in programma eventi per carnevale, per la festa degli innamorati.

Sto lavorando per voi, ma non posso svelarvi nulla altrimenti verrebbe meno l’effetto sorpresa che è quello che più amo scorgere negli sguardi di ciascuno di voi.

Posso solo dirvi che il 2017 è stato fantastico ma il meglio deve ancora venire, ed è per questo che vi do appuntamento al 2018, perché quello che sta per arrivare dobbiamo fare in modo che sia un anno strepitoso!

Auguri a tutti dall’Associazione Smile, da me, Manuel Manfuso e dai miei unici ed inimitabili collaboratori, grazie e ancora auguri.

